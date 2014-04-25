На Южной железной дороге непроизводственный травматизм увеличился на 13%

На станциях и перегонах Южной железной дороги (ЮЖД) в январе-марте 2014 года непроизводственный травматизм из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,3% - до 34 случаев с 30, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период увеличилось количество случаев травмирования посторонних лиц со смертельным исходом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6 случаев - до 21. Среди травмированных - двое детей в возрасте до 16 лет, один ребенок погиб.

В пресс-службе отмечают, что наиболее частые причины травмирования - хождение по железнодорожным путям, а также прохождение через пути в неустановленных местах или перед приближающимся поездом.

В этой связи ЮЖД непрерывно ведет разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения правил на железнодорожном транспорте, в частности, проводит лекции среди школьников учебных учреждений, расположенных вблизи железнодорожных путей, а также регулярно оповещает на станциях по громкой связи о прибытии и отправлении поездов и проведении маневровых работ.

Как сообщал УНИАН, на Южной железной дороге в 2013 году непроизводственный травматизм увеличился по сравнению с 2012 годом до 95 случаев с 89.

На станциях и перегонах железных дорог Украины в 2013 году уровень непроизводственного травматизма увеличился по сравнению с 2012 годом до 757 случаев с 754. В частности, в прошлом году ведомство зафиксировало 462 случая травм со смертельным исходом, что на 22 случая меньше показателя 2012 года.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей - свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.