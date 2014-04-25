Юго-Западная железная дорога увеличила прибыль на 50%

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в январе-марте 2014 года увеличила чистую прибыль на 49,5% - до 1,94 млн грн с 1,298 млн грн за аналогичным период прошлого года.

Об этом говорится в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ЮЗЖД за указанный период составил 2,34 млрд грн, что на 7,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом валовая прибыль предприятия в январе-марте текущего года увеличилась на 9,7% - до 247,71 млн грн, в то время как операционная прибыль сократилась на 23,8% - до 78,15 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога в 2013 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 1,4% - до 66,07 млн грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.