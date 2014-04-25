Южная железная дорога увеличила чистую прибыль на почти на 14%

Об этом говорится в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ЮЖД за указанный период составил 1,62 млрд грн, что на 3,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом валовая прибыль предприятия в январе-марте текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8,4% - до 168,95 млн грн, а операционная прибыль возросла в 4,2 раза - до 72,71 млн грн.

Финансовые результаты за 2013 год Южная железная дорога не обнародовала.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога в 2012 году сократила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 45,75% - до 62,438 млн грн с 115 млн грн.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей - свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.