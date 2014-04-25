На праздники назначили еще два дополнительных поезда из Киева

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки во время майских праздников назначила два дополнительных поезда, соединяющих столицу с Днепропетровском и Ивано-Франковском, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд №579П/580К сообщением Днепропетровск – Киев отправится из столицы 30 апреля в 9:10, а из Днепропетровска в тот же день в 12:07.

Поезд №219К/219Л сообщением Киев - Ивано-Франковск отправится из столицы 29 и 30 апреля, а из Ивано-Франковска - 30 апреля и 1 мая вместо ранее назначенного дополнительного рейса поезда №217К/217О с отправкой из Киева 29 апреля и из Ивано-Франковска 30 апреля.

"Всего на майские праздники уже назначено 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы двух графиковых поездов. "Укрзализныця" постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда, а также увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Читайте такжеУЗ увеличила количество рейсов четырех дополнительных поездов к майским праздникам

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период майских праздников 11 дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезда Харьков - Ужгород и Запорожье - Львов. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поездов №397/398 Черкассы - Львов, №139К/140К Киев - Каменец-Подольский.

Также "Укрзализныця" назначила 83 дополнительных рейса региональных и пригородных поездов к майским праздникам, из них 22 дополнительных пригородных поезда на 69 рейсов, а также 14 дополнительных рейсов региональных поездов.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.