Железные дороги благоустраивают лесонасаждения вдоль путей

Железные дороги Украины осуществляют комплекс мероприятий по благоустройству защитных лесонасаждений вдоль путей и других объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, железные дороги расчищают просеки и технические полосы, высаживают новые деревья и кусты, проводят выборочные санитарные рубки, которые предполагают вырубку усыхающих, пораженных болезнями деревьев, в частности, для улучшения видимости на железнодорожных переездах.

Наибольший объем работ планируется выполнить на подходах к Киеву, на участках Киев - Вапнярка, Одесса - Вапнярка, Кременчуг - Ромодан, Мерефа - Лозовая, Близнецы - Лозовая, Красноармейск - Чаплино, Подволочиск - Красне, Красне - Здолбунов, Ходоров - Делятин.

По данным пресс-службы, общая площадь защитных лесонасаждений железных дорог Украины составляет 88,8 тыс. га, которые находятся на содержании 21 дистанции пути.

Также сообщается, что в прошлом году железнодорожники выполнили комплекс работ по проведению выборочной санитарной рубки на площади 2,6 тыс. га, расчистили углы видимости на 2833 переездах, расчистили 11,6 тыс. га технической полосы от кустарников, 2,1 тыс. км просек, а также осуществили противопожарное опахивание 40,75 тыс. км.

Как сообщал УНИАН, в День окружающей среды 12 апреля 2014 года в мероприятиях по озеленению, благоустройству и уборке территорий приняли участие около 136 тыс. работников железнодорожного транспорта, которые высадили 16,32 тыс. деревьев и 23,52 тыс. кустов.