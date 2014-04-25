Львовская железная дорога увеличила чистую прибыль болле чем в 12 раз

19:53, 25 апреля 2014
Транспорт/Связь
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Львовская железная дорога (ЛЖД) в январе-марте 2014 года увеличила чистую прибыль в 12,2 раза - до 29,7 млн грн по сравнению с 2,43 млн грн за аналогичный период 2013 года.

Чистый доход ЛЖД за квартал составил 1,64 млрд грн / УЗ

Об этом говорится в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ЛЖД за указанный период составил 1,64 млрд грн, что на 2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом валовая прибыль предприятия в январе-марте текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 9,6% - до 152,45 млн грн, а операционная прибыль выросла на 45,8% - до 74,84 млн грн.

Финансовые результаты за 2013 год Львовская железная дорога не обнародовала.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

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