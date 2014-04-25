Донецкая железная дорога увеличила чистую прибыль более чем в 12 раз

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-марте 2014 года увеличила чистую прибыль в 12,3 раза - до 1,68 млн грн по сравнению со 136 тыс. грн за аналогичный период 2013 года.

Об этом сообщается в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ДЖД за указанный период составил 2,07 млрд грн, что на 6,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом валовая прибыль предприятия в январе-марте текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 9,8% - до 224,45 млн грн, в то время как операционная прибыль сократилась на 1,3% - до 119,85 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в 2013 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом в 1,8 раза - до 63,5 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.