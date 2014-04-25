Крюковский вагоностроительный завод изготовил первый дизель-поезд

Как передает корреспондент УНИАН, презентация прошла в рамках посещения города участниками Международного трейд-клуба.

Как заявил председатель правления предприятия Евгений Хворост, новый дизель-поезд может быть 3- и 6-вагонным.

«Этот поезд готов возить пассажиров на участках, где нет электрификации. Средняя стоимость в зависимости от комплектации от 5 до 6 млн евро. Вместимость трехвагонного поезда – 620 человек с учетом стоячих пассажиров. Мы готовы в год до 10 поездов делать. Двигатель тут немецкий, а больше 60% - это наше. Сиденья из Львова. Интерьер весь наш, кондиционеры николаевские», - рассказал Хворост.

Он также сообщил, что сейчас предприятие отправляет поезд на испытания с целью получить сертификат на его серийное производство.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2013 году уменьшил выпуск грузовых вагонов на 48% - до 5 316 шт., а пассажирских увеличил на 7,2% - до 74 шт.