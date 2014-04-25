Одесская железная дорога увеличила чистую прибыль почти в 16 раз

21:00, 25 апреля 2014
Транспорт/Связь
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Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-марте 2014 года увеличила чистую прибыль в 15,9 раза - до 18,11 млн грн с 1,14 млн грн за аналогичный период 2013 года.

Чистый доход ОЖД за 3 месяца составил 2,09 млрд грн

Об этом сообщается квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ОЖД за указанный период составил 2,09 млрд грн, что на 6,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом валовая прибыль предприятия в январе-марте текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 11% - до 221,97 млн грн, в то время как операционная прибыль сократилась на 5,8% - до 76,16 млн грн.

Финансовые результаты за 2013 год Одесская железная дорога не обнародовала.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

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