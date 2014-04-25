Всемирный банк поможет финансировать строительство дорог вокруг Киева

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на министра Максима Бурбака.

"К сожалению, они не рассматривают маленькие города, им интереснее сообщение с городами-миллионниками, ведь понятно, что эти проекты быстрее окупятся. Поэтому строительство дороги Киев-Харьков-Должанский, подъезды к Киеву, кольцевая вокруг столицы будут финансироваться Всемирным банком", - цитирует пресс-служба Бурбака.

Вместе с тем, он отметил, что из-за дефицита средств и значительного кредитного бремени от ямочного ремонта пока не удастся отказаться.

Читайте такжеКабмин готовит документы для получения от Всемирного банка $750 млн"Ямочный ремонт называют крупнейшей коррупционной возможностью по выводу денег, но мы подобных схем не допустим. Будем контролировать с помощью общественных организаций, правоохранительных органов", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 года Кабинет министров Украины утвердил рабочий проект строительства автомобильной дороги Киев – Харьков – Должанский (на Ростов-на-Дону) в обход города Валки (Харьковская обл.) общей сметной стоимостью 848,9 млн грн.

В марте 2014 года “Укравтодор” утвердил планы работы со Всемирным банком на этап работы по реконструкции дороги от Полтавы до Харькова, с перспективой строительства дороги от Полтавы до Днепропетровска.

11 марта Всемирный банк обнародовал заявление, в котором сообщалось о готовности банка предоставить Украине в 2014 году 3 млрд долл. в рамках оказания финансовой помощи для поддержки проведения реформ в стране. Помощь будет оказываться в рамках системных (1 млрд долл.) и инвестиционных (1,2 млрд долл.) проектов Международного банка реконструкции и развития, финансирования Международной финансовой корпорацией программ поддержки банковского сектора, агробизнеса, инфраструктуры и других отраслей украинской экономики (около 400 млн долл. США) и оказания технической и консультативной поддержки.