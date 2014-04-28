"Укрзализныця" разработает новый маршрут к курортам Бердянска

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерены обеспечить организацию нового маршрута для перевозок пассажиров к курортам Бердянска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом сказал его глава Максим Бурбак в ходе встречи с транспортниками Запорожской области и руководством региона.

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"Укрзализныцей" уже разрабатывается сетка новых маршрутов. В частности, планируется запустить рельсовый автобус для перевозки пассажиров на отдых в Бердянск", - цитирует пресс-служба Бурбака.

Согласно сообщению, министр инфраструктуры рассматривает эту схему маршрута в виду того, что именно в Приазовье ожидается перенаправление значительного туристического потока в летний сезон в связи с аннексией Крымского полуострова, а также учитывая просьбу Запорожской областной государственной администрации.

Бурбак отметил, что украинским гражданам есть где отдохнуть летом в Украине, а транспортники в свою очередь создадут надлежащие условия для обеспечения спроса на эти пассажирские перевозки.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины, из-за оккупации Крыма Российской Федерацией от поездок на курорты полуострова в текущем году могут отказаться около 4 млн украинских туристов, турпоток будет перенаправлен в другие туристические регионы Украины, а также на недорогие европейские курорты.