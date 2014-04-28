Турчинов уполномочил Бурбака на подписание соглашения по Бескидскому тоннелю
Европейский инвестиционный банк поможет Укране строить Бескидский тоннель.
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов уполномочил министра инфраструктуры Максима Бурбака на подписание Гарантийного соглашения (проект "Бескидский железнодорожный тоннель (Строительство Бескидского тоннеля)") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
Об этом говорится в распоряжении № 764/2014-рп «О внесении изменений в распоряжение президента Украины от 25 января 2014 года №6», размещенном на сайте и.о. главы государства.
В распоряжении отмечается, что соответствующие изменения вносятся на частичное изменение пункта 3 распоряжения президента Украины от 25 января 2014 года № 6 "О делегации Украины для участия в переговорах с Европейским инвестиционным банком относительно заключения Гарантийного соглашения (проект "Бескидский железнодорожный тоннель (Строительство Бескидского тоннеля)") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".
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Как сообщал УНИАН, на подготовительные работы с начала строительства этого тоннеля Львовская железная дорога выделила 71,5 млн. грн собственных средств и еще 50,9 млн. грн поступили в виде кредита от ЕБРР. Новый тоннель будет строиться на стыке Львовской и Закарпатской областей на расстоянии 30 м от действующего тоннеля, построенного еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке, который находится в аварийном состоянии.
В конце декабря 2013 года Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 55 млн евро на строительство нового двухколейного Бескидского тоннеля.
Министерство инфраструктуры Украины намерено в 2014 году проложить около 0,7 км колеи Бескидского тоннеля.
Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по протяженности железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в состав пятого панъевропейского транспортного коридора Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.
В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля.
Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы.