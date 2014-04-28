Из Киева на праздники назначили еще 3 дополнительных поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки во время майских праздников назначила дополнительные региональные поезда, соединяющие столицу с Шосткой, Винницей и Хмельницком, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №810/809 сообщением Киев - Шостка будет отправляться из столицы 30 апреля, 1 и 4 мая в 11:28, а из Шостки - в эти же дни в 16:27, поезд №867 по маршруту Киев - Винница отправится из столицы 1 мая в 9:35, поезд №853 сообщением Киев - Хмельницкий отправится из столицы 30 апреля в 23:20.

"Укрзализныця" постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда, а также увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период майских праздников 13 дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, Днепропетровском, а также поезда Харьков - Ужгород и Запорожье - Львов.

Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поездов №397/398 Черкассы - Львов, №139К/140К Киев - Каменец-Подольский.

Также "Укрзализныця" назначила 83 дополнительных рейса региональных и пригородных поездов к майским праздникам, из них 22 дополнительных пригородных поезда на 69 рейсов, а также 14 дополнительных рейсов региональных поездов.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.