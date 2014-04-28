Детей железнодорожников из-за аннексии Крыма отправят отдыхать на другие курорты

Министерство инфраструктуры Украины намерено перенаправить детей железнодорожников на отдых в другие туристические регионы Украины в связи с аннексией Крыма Россией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом сообщил его глава Максим Бурбак в ходе встречи с трудовым коллективом Запорожского электровозоремонтного завода.

"Несмотря на ситуацию на Крымском полуострове, дети наших железнодорожников будут оздоровлены. Железнодорожные профсоюзы готовы перенаправить детей для отдыха на курорты, в санатории, туристические базы на Азовском море, Запорожского региона, Одесской области и в Карпаты. Финансовые обязательства по этому вопросу будут полностью выполнены в рамках Отраслевого соглашения", - цитирует пресс-служба Бурбака.

Вместе с тем, министр подчеркнул, что Украина не признает аннексию Крыма, и по всем захваченным объектам, которые расположены на территории полуострова и входят в сферу управления подконтрольного ему министерства, проведена инвентаризация и права на эти активы будут отстаиваться в соответствии с международным правом.

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Как уточнили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в 2013 году были оздоровлены около 23 тыс. детей в 24 детских учреждениях, в частности, дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшихся без попечения родителей, дети, родители которых погибли на производстве и др.

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Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации лидеров туристического бизнеса Украины, из-за оккупации Крыма Российской Федерацией от поездок на курорты полуострова в текущем году могут отказаться около 4 млн украинских туристов, турпоток будет перенаправлен в другие туристические регионы Украины, а также на недорогие европейские курорты.

