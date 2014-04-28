Назначен новый начальник Ильичевского морпорта

Министерство инфраструктуры Украины назначило Геннадия Скворцова начальником администрации одного из крупнейших портов в Украине - Ильичевского морского торгового порта (ИМТП), уволив с этой должности Алексея Кошелева на основании поданного им заявления.

Как сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ), соответствующий приказ № 57-О от 23 апреля подписал министр инфраструктуры Максим Бурбак.

Согласно сообщению, Скворцов уже занимал должность начальника администрации Ильичевского морского порта в 2006-2010 годах.

По данным пресс-службы, Скворцов родился в 1955 году. В 1975 году окончил Одесское мореходное училище, в 1992 году - Одесский институт инженеров морского флота. В 1976 году начал трудовую деятельность в ИМТП на разных инженерных должностях - от заместителя начальника склада до первого замначальника порта. В 2002 году занял должность директора Государственного департамента морского и речного транспорта Украины; в 2004-2006 гг. был директором госпредприятия "Агентство морской безопасности"; в 2006-2010 гг. - начальником ИМТП, в 2010-2011 гг. - первым заместителем начальника Ильичевского порта.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.

Ильичевский морской порт в 2013 году сократил перевалку грузов по сравнению с 2012 годом на 3,8% - до 16,458 млн тонн.