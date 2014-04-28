«Премьер Лизинг» поставит вагоны и спецтехнку в лизинг в полном объеме "Укрзализныце"

Об этом сообщил директор «Премьер лизинг» Андрей Черников в ответ на просьбу прокомментировать информацию о прекращении хозяйственной деятельности.

«О том, что по месту регистрации фирмы якобы уже нет, а отгрузки подвижного состава прекращены, мы узнали от контрагентов, которые стали массово звонить с вопросом, работаем ли мы. Компания арендует офис в бизнес-центре по улице Горького с 2012 года, и работу не прекращала. Мы уже подготовили иск в суд», - отметил директор «Премьер лизинг» Андрей Черников.

По его словам, в 2014 году государственные предприятия "Дарницкий вагоноремонтный завод" и "Укрспецвагон" получат 4277 грузовых полувагонов - в 2012 году компанией был заключен договор на поставку 2 тысяч полувагонов для ГП "Дарницкий вагоноремонтный завод, из которых 350 единиц уже поставлено, и 3 тысяч полувагонов для ГП "Укрспецвагон" (поставлено 373 ед.).

«В нынешней экономической ситуации в Украине нет других игроков, способных предложить процентную ставку на срок финансового лизинга 9,5 % годовых. Возможность предложить уникальные условия мы имеем благодаря партнерству с финансовыми организациями США ", - отметил он.

При этом, по данным "Укрзализныци», уровень изношенности парка полувагонов на сегодня составляет 89%.

Кроме того, по договорам, заключенным в 2012 и 2013 годам, в этом году запланирована поставка 10 единиц путевой техники для "Укрзализныци".

17 марта на брифинге глава Мининфраструктуры Максим Бурбак заявил, что выступает за обновление подвижного состава железных дорог техникой производства отечественных машиностроителей. "Я вижу обновление подвижного состава через призму закупки не за границей, но размещения заказов у наших отечественных производителей. При обновлении подвижного состава будут рассматриваться механизмы лизинга и привлечения кредитов", — отметил он.

Напомним, ранее, ряд СМИ сообщили, что по месту регистрации фирмы уже нет, отгрузки подвижного состава прекращены, а государственные предприятия, заключившие договора финансового лизинга не смогут вернуть свои деньги, так как «Премьер Лизинг» на сегодняшний день фактически прекратил хозяйственную деятельность и очевидно, уже не возобновит ее.

«Поскольку в этом году мы ожидаем получить почти 2 тысячи полувагонов, то приходится контактировать с поставщиком постоянно. Те 350 единиц, которые поставлены раньше уже активно используются, нареканий по качеству нет, так что ждем остальных – все договора в силе», - сообщили нам на "Дарницком вагоноремонтном заводе".

ООО "Премьер Лизинг" зарегистрировано в 2011 году. Компания специализируется на финансовом лизинге в крупных инфраструктурных проектах и обладает самым большим портфелем лизинговых сделок в Украине. На сегодняшний день крупнейшим заказчиком является «Укрзализныця» – в период 2012-2013 гг подисан ряд договоров со структурными подразделениями «Укрзализныци» на сумму более 25 млрд. грн. на предоставление услуг финансового лизинга.