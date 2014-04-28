Южная железная дорога за год увеличила прибыль на 10,8%

Южная железная дорога (ЮЖД) в 2013 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 10,8% - до 61,89 млн грн с 55,85 млн грн.

Об этом говорится в годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ЮЖД за указанный период составил 7,09 млрд грн, что на 3,8% меньше показателя 2012 года.

При этом валовая прибыль предприятия в прошлом году сократилась по сравнению с 2012 годом на 23,9% - до 631,15 млн грн, а операционная прибыль сократилась на 3,7% - до 354,73 млн грн.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей - свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.