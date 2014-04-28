Одесская железная дорога закончила год с прибылью 124,6 млн гривень

Одесская железная дорога (ОЖД) в 2013 году незначительно увеличила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 0,9% - до 124,61 млн грн с 123,54 млн грн.

Об этом сообщается в годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ОЖД за указанный период составил 8,75 млрд грн, что на 0,5% меньше показателя 2012 года.

При этом валовая прибыль Одесской магистрали в прошлом году сократилась по сравнению с 2012 годом почти на 20% - до 869,94 млн грн, а операционная прибыль также сократилась на 27,2% - до 444,73 млн грн.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

