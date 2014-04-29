«Укрзализныця» увеличила количество рейсов к майским праздникам

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки во время майских праздников, увеличила количество рейсов ранее назначенных двух дополнительных поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, кроме ранее назначенных дат, дополнительные поезда отправятся в следующие рейсы: №519О/505Л по маршруту Киев - Ужгород отправится из столицы 4 мая в 00:40, а из Ужгорода в этот же день в 22:14; №219К/219Л сообщением Киев - Ивано-Франковск отправится из столицы 3 мая в 23:59, а из Ивано-Франковска - 4 мая в 19:55.

"Всего на майские праздники "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы двух круглогодичных поездов. Большая часть - 9 поездов - назначены в направлении Западной Украины в города Львов, Ужгород и Ивано-Франковск", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период майских праздников 13 дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, Днепропетровском, а также поезда Харьков - Ужгород и Запорожье - Львов. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поездов №397/398 Черкассы - Львов, №139К/140К Киев - Каменец-Подольский.

Также "Укрзализныця" назначила 83 дополнительных рейса региональных и пригородных поездов к майским праздникам, из них 22 дополнительных пригородных поезда на 69 рейсов, а также 14 дополнительных рейсов региональных поездов.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.