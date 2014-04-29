Первый отремонтированный Hyundai вышел на маршрут Киев-Харьков

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 29 апреля 2014 года после осуществления модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев - Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem - первый из 10 имеющихся поездов, которые были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявленными техническими неисправностями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня, 29 апреля, возобновлено курсирование дневного скоростного поезда №156/155 сообщением Киев - Харьков - Киев производства компании Hyundai Rotem. Из Киева он отправился по действующему графику в 6:20 и прибыл в Харьков по расписанию в 10:56. Обратно из Харькова поезд "Интерсити+" отправится в 18:43 и прибудет в Киев в 23:21", - говорится в сообщении.

Этот поезд курсирует по заданному маршруту с остановками на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская.

Также сообщается, что в процессе подготовки поезда к отправке предварительно была осуществлена модернизация подвижного состава и проведены испытания на маршрутах Киев - Харьков, Киев - Львов, Киев - Днепропетровск и Киев - Донецк.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу представительства компании Hyundai Сorporation в Украине Юн Сук Чоя, для устранения всех ранее выявленных неисправностей в этих поездах были задействованы 16 корейских специалистов, которые в ходе модернизации укрепили несущие конструкции поезда.

"Модернизация остальных 9 электропоездов производства Hyundai Rotem, которая осуществляется с участием также представителей украинской железнодорожной скоростной компании, "Укрзализныци" и Государственного научно-исследовательского центра железнодорожного транспорта Украины по согласованию с научными организациями, еще продолжается", - подчеркнули в пресс-службе.

Подвижной состав будет возвращаться на маршруты поэтапно, а завершить их модернизацию специалисты планируют к концу июля. Ремонтные работы проходят за счет южнокорейского производителя в рамках гарантийного обслуживания.

Как сообщал УНИАН, южнокорейская компания Нyundai Rotem совместно с Украинской железнодорожной скоростной компанией (УЖСК) в целях безопасности пассажиров решили с 12 февраля временно прекратить эксплуатацию всех десяти поездов «Интерсити+» в связи с выявлением технической неисправности в одном из поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра.

Позже «Укрзализныця» заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации скоростных поездов категории "Интерсити+".

Подвижной состав Нyundai по маршруту Киев – Харьков был заменен на двухсистемные поезда Skoda и поезда локомотивной тяги "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода, а по другим направлениям - на поезда с локомотивной тягой, сформированные из СВ и купейных вагонов.

В марте Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении УЖСК по факту неисправностей и нелицензированного использования скоростных электропоездов Hyundai. В свою очередь, УЖСК опровергла эти обвинения, заявив, что компания имеет необходимую лицензию для осуществления пассажирских перевозок в данных поездах.

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Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.

В 2013 году скоростными электропоездами Нyundai было перевезено 2,2 млн пассажиров.

