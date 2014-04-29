"Днеправиа" за год сократила чистый убыток почти на 11%

Авиакомпания «Днеправиа» в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 10,8% – до 378,73 млн грн с 424,75 млн грн.

Об этом говорится в годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход авиакомпании за указанный период составил 174,88 млн грн, что в 1,9 раза меньше показателя 2012 года.

При этом валовый убыток предприятия в прошлом году незначительно сократился по сравнению с 2012 годом на 0,4% - до 134,34 млн грн, а операционный убыток также сократился на 14,5% - до 258,77 млн грн.

Справка УНИАН. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт "Днепропетровск". Обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов.