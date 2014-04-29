"Укрзализныця" планирует завершить ремонт поездов Hyundai к концу июля

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), которая 29 апреля 2014 года после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев - Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem - первый из 10 имеющихся поездов, которые были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с техническими неисправностями, планирует завершить модернизацию остальных к концу июля текущего года, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Украинские специалисты совместно с корейскими устраняют неисправности, которые привели к приостановке курсирования электропоездов. Подвижной состав будет возвращаться на маршруты постепенно. Модернизацию всех электропоездов планируется закончить до конца июля", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, модернизация 9 поездов осуществляется с участием представителей "Украинской железнодорожной скоростной компании" (УЖСК), "Укрзализныци" и Государственного научно-исследовательского центра железнодорожного транспорта Украины по согласованию с научными организациями.

Ремонтные работы проходят за счет южнокорейского производителя в рамках гарантийного обслуживания.

Как сообщал УНИАН, южнокорейская компания Нyundai Rotem совместно с Украинской железнодорожной скоростной компанией (УЖСК) в целях безопасности пассажиров решили с 12 февраля временно прекратить эксплуатацию всех десяти поездов «Интерсити+» в связи с выявлением технической неисправности в одном из поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра.

Позже «Укрзализныця» заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации скоростных поездов категории "Интерсити+".

Подвижной состав Нyundai по маршруту Киев – Харьков был заменен на двухсистемные поезда Skoda и поезда локомотивной тяги "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода, а по другим направлениям - на поезда с локомотивной тягой, сформированные из СВ и купейных вагонов.

В марте Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении УЖСК по факту неисправностей и нелицензированного использования скоростных электропоездов Hyundai. В свою очередь, УЖСК опровергла эти обвинения, заявив, что компания имеет необходимую лицензию для осуществления пассажирских перевозок в данных поездах.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.