В "Борисполе" закрыли службу Sky Taxi

Официальная служба такси международного аэропорта "Борисполь" Sky Taxi прекратила свою деятельность из-за её убыточности, и Министерство инфраструктуры Украины поддерживает решение руководства аэропорта о ликвидации службы.

Об этом заявил министр инфраструктуры Максим Бурбак сегодня во время встречи с работниками Sky Taxi, организовавшими акцию протеста под зданием ведомства.

"На сегодня ситуация такова - проект убыточный. За 2012, 2013 и частично 2014 годы убытки составили 28 млн грн", - цитирует министра пресс-служба.

По словам Бурбака, Sky Taxy ежемесячно приносит предприятию до 1,5 млн грн убытка, а доходы такси покрывают только расходы на оплату труда и топливо.

Министр считает, что реальную потребность в перевозке пассажиров аэропорта могут обеспечить 50-60 автомобилей.

Также Бурбак сообщил, что автомобили на конкурсной основе передадут в аренду перевозчикам, обязав их трудоустроить водителей службы Sky Taxy.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» презентовало службу Sky Taxi, которая стала первой государственной службой такси в Украине, в декабре 2011 года.

В парке Sky Taxi 110 автомобилей Hyundai Sonata.

Служба такси Sky Taxi в 2012 году перевезла 125 тыс. пассажиров.

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.