На праздники добавили поезда Одесса - Ужгород и Киев - Харьков

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки во время майских праздников, назначила еще два дополнительных поезда по направлениям Одесса - Ужгород и Киев - Харьков, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд №558/557 сообщением Одесса - Ужгород будет отправляться из Одессы 30 апреля и 3 мая в 10:53, а из Ужгорода 1 и 4 мая в 12:32; поезд №162 по маршруту Киев - Харьков отправится из столицы 30 апреля в 15:07.

"Всего на майские праздники" Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов и дополнительные рейсы двух круглогодичных поездов..."Укрзализныця" постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда, а также увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на период майских праздников 13 дополнительных поездов, соединяющих Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, Днепропетровском, а также поезда Харьков - Ужгород и Запорожье - Львов. Кроме того, ведомство назначило дополнительные рейсы поездов №397/398 Черкассы - Львов, №139К/140К Киев - Каменец-Подольский.

Также "Укрзализныця" назначила 83 дополнительных рейса региональных и пригородных поездов к майским праздникам, из них 22 дополнительных пригородных поезда на 69 рейсов, а также 14 дополнительных рейсов региональных поездов.

В 2013 году в период майских и пасхальных праздников железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров.