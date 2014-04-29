"Укрзализныця" вскоре возобновит предпродажу билетов на все поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), которая 11 апреля временно приостановила предварительную продажу билетов на все поезда, курсирующие по территории Украины с 27 мая, в связи с необходимостью внесения корректировок в график движения поездов на 2014-2015 годы, намерена в ближайшее время возобновить предпродажу билетов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"После согласования расписания движения "Укрзализныця" начала работу над открытием предварительной продажи билетов на поезда, которые отправляются в рейсы с 27 мая. Сейчас железнодорожные администрации проводят окончательный этап корректировки графика движения. После этого начнется предварительная продажа билетов", - говорится в сообщении.

В первую очередь "Укрзализныця" откроет предварительную продажу билетов на поезда в международном сообщении, курсирующие по территории Украины в Польшу, Россию, Венгрию, Молдову, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. На эти поезда будет уменьшен срок реализации предварительной продажи билетов - с 45 до 30 суток до предполагаемой даты отправления поезда.

После открытия продажи билетов на международные поезда "Укрзализныця" откроет продажу билетов на внутригосударственные поезда.

"За информацией об открытии продажи билетов на указанные поезда пассажиры могут следить с помощью системы booking.uz.gov.ua или уточнять информацию в железнодорожных кассах", - подчеркнули в пресс-службе.

Вместе с тем, вопрос об открытии предварительной продажи билетов на поезда, курсирующие в направлении АР Крым и обратно, остается нерешенным.

"Поскольку российская сторона проинформировала о внесении изменений в нормативно-справочную информацию АСУ Экспресс-3, в частности, в сетевую разметку станций Крыма и присвоила им новые коды, возникла необходимость согласования взаимодействия систем продажи проездных документов АСУ ППУ и Экспресс-3", - отметили в "Укрзализныце".

Также пресс-служба напоминает о статье 10 (пункт 2) Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», которая предусматривает, что «въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезд с нее допускаются только по специальному разрешению через контрольные пункты въезда-выезда. Порядок въезда иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезда с нее устанавливается Кабинетом министров Украины".

В этой связи, после обнародования нормативно-правового акта КМУ, который обеспечит реализацию положений этого закона, "Укрзализныця" начнет прорабатывать вопрос об открытии продажи билетов в Крым.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля «Укрзализныця» временно приостановила предварительную продажу билетов на все поезда, курсирующие с 27 мая, в связи с несогласованным с ведомством решением руководства самопровозглашенного госпредприятия "Крымская железная дорога" о корректировке расписания движения поездов в графике на 2014-2015 годы.

Позже ведомство заявило о планах к 1 мая внести изменения в график движения поездов на 2014-2015 годы в связи с аннексией Крыма Россией, при этом сохранив самые популярные среди туристов маршруты поездов между материковой Украиной и Крымом.

На совещании 17-18 апреля 2014 года в Минске представители железнодорожных администраций Украины, России, Молдовы и Беларуси разработали для дальнейшего согласования 32 нитки графика движения пассажирских поездов к Крымскому полуострову.