"Укрзализныця" усиливает контроль расходов бюджетных средств

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с целью рационального и эффективного использования финансовых средств намерена усилить контроль своих расходов на закупку запчастей, материалов и оборудования для железнодорожного транспорта, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«"Укрзализныця" будет осуществлять жесткий контроль за уровнем закупочных цен, а мониторинг стоимости продукции будет проводить специально созданная инспекция по контролю за ценами... С целью усиления контроля за качеством материалов, которые будут поставляться на предприятия отрасли, создана инспекция по качеству продукции и будет действовать специальная лаборатория, которая будет тщательно проверять материалы, поскольку от надежности деталей и оборудования зависит безопасность перевозок и стабильная работа многих хозяйств", - говорится в сообщении.

С целью рационального и эффективного использования финансовых средств и осуществления закупок по экономически обоснованным ценам будет создано управление аналитико-ценовой работы, а сам процесс поставок материалов и оборудования для железных дорог будет изменен.

"50% закупок будет проходить централизованно, 40% будут осуществлять железные дороги, еще 10% смогут заказывать непосредственно линейные предприятия за средства, полученные от подсобно-вспомогательной деятельности", - подчеркнули в пресс-службе со ссылкой на генерального директора "Укрзализныци" Бориса Остапюка.

Кроме того, также будет контролироваться своевременность поставки продукции для нужд железнодорожных предприятий. "Укрзализныця" уже создала управление планирования материально-технических ресурсов.

Также ведомство создало специальную комиссию, которая будет обеспечивать контроль за рациональным использованием энергоресурсов.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" заявила о намерениях изменить систему поставок запчастей и оборудования для железнодорожного транспорта с целью решения проблемы несвоевременного обеспечения хозяйств и структурных подразделений железных дорог расходными материалами.

На сегодняшний день вопрос ритмичности поставки запчастей актуален для всех хозяйств железнодорожной отрасли, особенно для локомотивного и вагонных хозяйств.