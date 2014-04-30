Вместо Керченского моста россияне предлагают построить канатную дорогу

Граждане России выступили с рядом предложений, касающихся строительства моста через Керченский пролив, предложив, например, создать подвесную канатную дорогу, мост с намытым через Керченский пролив искусственным островом или мегалитическое сооружение.

Об этом говорится в материалах заседания экспертного совета при научно-техническом совете государственной компании "Автодор", передает ИТАР-ТАСС.

Всего к 18 апреля от россиян поступило 27 обращений, касающихся выбора трассы, типов транспортного перехода и технологий строительства, следует из материалов ГК "Автодор".

По итогам заседания экспертного совета принято решение "рекомендовать ОАО "Гипротрансмост" учесть предложения граждан в обращениях в госкомпанию "Автодор" при выполнении инженерных изысканий и разработке технико-экономического обоснования по объекту "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив".

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Компания "Транспортный переход через Керченский пролив" (ТПКП, дочерняя структура "Автодора") должна представить варианты прохождения перехода и его тип: мостовой переход, совмещенный с железной дорогой, раздельные автодорожный и железнодорожный мостовые переходы, автодорожный и железнодорожный туннели. Ранее в Минэкономразвития РФ сообщали, что на строительство Керченского моста обсуждается выделение 155 млрд рублей.

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