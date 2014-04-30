"Укрзализныця" хочет заменить кредиты выпусками облигаций

Об этом сообщил на своей страничке в сети Facebook первый заместитель главы "Укрзализныци" Максим Бланк.

По его словам, госкорпорации существенно выиграют от замещения кредитования прозрачным, ликвидным и беззалоговым механизмом привлечения средств на рынке ценных бумаг.

"Рано или поздно крупнейшие госкорпорации будут привлекаться с незначительной премией над гособлигациями, при этом механизм ценообразования будет абсолютно прозрачным как для кредитора, так и для заемщика", - сообщил он.

Бланк отметил, что выпусков облигаций на внутреннем рынке не будет, а механизм размещения последовательно будет приближаться к механизму аукционов ОВГЗ.

"Я заручился поддержкой нескольких крупных банков, они не против реализации этой идеи. Рассчитываем на днях провести первые сделки замещения", - сообщил замглавы "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года «Укрзализныця» провела успешное размещение пятилетних евробондов на сумму 500 млн долл.