ПЖД подготовила 99 путевых машин к сезону ремонтных работ

Приднепровская железная дорога (ПЖД) подготовила к сезону интенсивных ремонтно-путевых работ 99 путевых машин, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

По данным пресс-службы, подготовленное оборудование включает в себя современную высокопроизводительную технику австрийского производства. В частности, речь идёт о щебнеочистительных машинах, выправочно-подбивочно-рихтовочных машинах, динамическом стабилизаторе пути ДГС и планировщике балласта.

После проведения ремонта полностью готова к активной работе бульдозерная техника, платформы для перевозки четырехпутной решетки, а также более 250 единиц подвижного состава, который обычно привлекается при ремонтно-путевых работах, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2014 году планирует модернизировать и капитально отремонтировать 667,1 км пути на сумму 1,74 млрд грн, в частности, капитально отремонтировать 341,4 км пути на сумму 542,2 млн грн, а также увеличить объемы модернизации пути с укладкой удлиненных рельсов без стыков по сравнению с 2013 годом на 18% - до 325,7 км на сумму 1,2 млрд грн.

Железные дороги также намерены в 2014 году выполнить средний ремонт 571,3 км пути, комплексно-оздоровительный - 365 км, а также реконструировать 155 комплектов стрелочных переводов, заменить 115 таких комплектов новыми и 223 единицы старопригодными, выполнить средний ремонт 422 комплектов.

Справка УНИАН. Эксплуатационная протяженность главных железнодорожных путей Украины составляет 21 640,4 км, из них 74% - бесстыковые пути.

Всего на железных дорогах Украины находится 19 407 инженерных сооружений, из которых 7 813 мостов, 101 автопутепровод, 44 железнодорожных тоннеля, 10 948 водопропускных труб.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.