Львовская железная дорога за год увеличила прибыль на 27,3%
14:13, 30 апреля 2014Транспорт/Связь
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Львовская железная дорога (ЛЖД) в 2013 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 27,3% - до 153,43 млн грн со 120,56 млн грн.
Львовская железная дорога за год увеличила прибыль на 27,3% / УЗ
Об этом говорится в годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, чистый доход ЛЖД за указанный период составил 7,37 млрд грн, что на 4% меньше показателя 2012 года.
При этом валовая прибыль предприятия в прошлом году сократилась по сравнению с 2012 годом на 21,3% - до 631,1 млн грн, а операционная прибыль также сократилась на 25,2% - до 336,16 млн грн.
Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.
На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.
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