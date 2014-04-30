Львовская железная дорога за год увеличила прибыль на 27,3%

Об этом говорится в годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход ЛЖД за указанный период составил 7,37 млрд грн, что на 4% меньше показателя 2012 года.

При этом валовая прибыль предприятия в прошлом году сократилась по сравнению с 2012 годом на 21,3% - до 631,1 млн грн, а операционная прибыль также сократилась на 25,2% - до 336,16 млн грн.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.