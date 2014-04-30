Компания МАУ за год увеличила прибыль на 28%

Крупнейший национальный авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в 2013 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 27,7% - до 19,098 млн грн.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом выручка предприятия от реализованной продукции (товаров, работ, услуг) в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 60% - до 5,936 млрд грн.

Вместе с тем, валовая прибыль предприятия увеличилась вдвое - до 685,447 млн грн.

Компания увеличила прибыль от операционной деятельности в 2013 году на 58% по сравнению с 2012 годом - до 85,7 млн грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Флот компании насчитывает 40 авиалайнеров, базовый аэропорт – крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь». Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.

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