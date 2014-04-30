Одесская железная дорога перевыполнила на 23% план по ремонту грузовых вагонов

Вагоноремонтные предприятия Одесской железной дороги (ОЖД) в I квартале 2013 года отремонтировали 1 тыс. 842 грузовых вагона, что на 23% больше плана, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Согласно сообщению, 255 вагонов прошли капитальный ремонт и 1587 - деповский.

В частности, капитальным ремонтом отремонтировано 140 полувагонов, 45 четырехосных цистерн, 69 единиц других типов вагонов.

Деповский ремонт прошли 667 полувагона, 465 единиц хоппер-зерновозов, 142 универсальных крытых вагона, 70 четырехосных цистерн, 52 думпкаров, 12 хоппер-дозаторов и 179 единиц других типов вагонов.

По данным пресс-службы, наибольшее количество вагонов было отремонтировано в вагоноремонтном депо Знаменка – 387 единиц, в вагоноремонтно-эксплуатационном депо Херсон – 417 вагонов, в депо им. Т. Шевченко – 365 единиц, в депо Помошная – 387, и в вагоноремонтно-эксплуатационном депо Одесса -Застава I - 124 вагона.

Как сообщал УНИАН, ОЖД в 2013 году отремонтировала 8289 грузовых вагонов, что меньше показателя 2012 года на 5,6%, однако на 24% больше плана.

В 2013 году Одесская железная дорога отгрузила и перевезла на 1% больше грузов, чем в 2012 году - около 30 млн тонн, а также отремонтировала и модернизировала 591,9 км пути и 31 железнодорожный переезд.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.