ЮЗЖД открыла новый сезон Киевской детской железной дороги

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, гости Киевской детской железной дороги ознакомились с учебной материально-технической базой и отправились в первое в этом году путешествие на детском поезде.

Начальник ЮЗЖД Алексей Кривопишин отметил, что Киевская детская железная дорога – очень важный и постоянно поддерживаемый проект.

"Много внимания уделяется техническому оснащению КДЖД, ведь ребята, которые выполняют здесь поездную работу - это будущие кадры для железнодорожной отрасли. Ежегодно на работу в различные наши службы приходят около 10 бывших воспитанников детской железной дороги, которые становятся достойным пополнением большого коллектива Юго-Западной железной дороги", - цитирует пресс-служба Кривопишина.

По его словам, перед открытием нового сезона работники ЮЗЖД провели капитальный ремонт трех вагонов для увеличения пассажиропотока детской железной дороги.

По данным пресс-службы, движение поездов на КДЖД в 2014 году будет осуществляться с 1 мая по 31 августа с 10:30 до 16:00, до 10 июня - по воскресеньям и праздничным дням, а после - по субботам, воскресеньям, праздничным дням и по пятницам - в соответствии с заявками организаций и учебных заведений. Стоимость билета для взрослых составляет 15 грн, для детей - 11,24 грн. Для детей до 6 лет проезд бесплатный.

Справка УНИАН. Киевская детская железная дорога была открыта в 1953 году начальником Юго-Западной железной П.Ф.Кривоносом.

На сегодняшний день, в КДЖД входят 2 станции - "Вишенка" и "Яблонька", а длина пути по кольцу составляет около 2,5 километров.

Подвижной состав КДЖД состоит из двух тепловозов, паровоза и шести пассажирских вагонов, три из которых железная дорога получила в 2014 году после проведения капитально-восстановительного ремонта вагонным депо Бахмач.

За 61 год на Киевской детской железной дороге прошли профориентационное обучение более 30 тысяч воспитанников.