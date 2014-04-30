В Киеве на майские праздники запустят экскурсионный ретропоезд

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) к майским праздникам запускает экскурсионный ретропоезд, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

По данным ЮЗЖД, киевляне и гости столицы могут отправиться в двухчасовое путешествие на старинном поезде и послушать рассказ об истории Юго-Западной магистрали.

В состав ретропоезда входят от одного до двух вагонов и отдельный вагон-ресторан.

Рейсы аутентичного поезда запланированы на 1, 2, 3, 9, 10, 17, 24 и 31 мая с отправлением со станции Киев-Пассажирский в 15:28 и возвращением обратно в 17:47.

Продажа билетов осуществляется в кассах центрального железнодорожного вокзала Киева.