В Киеве на майские праздники запустят экскурсионный ретропоезд
21:12, 30 апреля 2014Транспорт/Связь
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Киевляне и гости столицы могут отправиться в двухчасовое путешествие на старинном поезде.
Билеты на ретропоезд продаются на центральном ж/д вокзале Киева / УЗ
Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) к майским праздникам запускает экскурсионный ретропоезд, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.
По данным ЮЗЖД, киевляне и гости столицы могут отправиться в двухчасовое путешествие на старинном поезде и послушать рассказ об истории Юго-Западной магистрали.
В состав ретропоезда входят от одного до двух вагонов и отдельный вагон-ресторан.
Рейсы аутентичного поезда запланированы на 1, 2, 3, 9, 10, 17, 24 и 31 мая с отправлением со станции Киев-Пассажирский в 15:28 и возвращением обратно в 17:47.
Продажа билетов осуществляется в кассах центрального железнодорожного вокзала Киева.
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