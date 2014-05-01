«Российские железные дороги» могут пострадать из-за агрессии Путина против Украины

В настоящее время в российской экономике наблюдаются признаки стагнации, и прогнозируемые темпы роста ВВП пересматриваются в сторону понижения как российским правительством, так и международными организациями.

Это может негативно повлиять на результаты деятельности и финансовое положение группы «Российские железные дороги» (РЖД), говорится в отчете РЖД по международным стандартам за 2013 год, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

«Этот фактор, а также потенциальный негативный эффект на российскую экономику кризисной ситуации в Украине, могут в будущем негативно повлиять на финансовое положение, операционные результаты и экономические перспективы группы», - говорится в документе РЖД.

«Руководство следит за развитием текущей ситуации и предпринимает необходимые меры. Текущая ситуация и ее дальнейшее возможное развитие может повлиять на результаты деятельности и финансовое положение группы, и эффект такого воздействия в настоящий момент определить сложно», - говорится документе.

«Ввиду политической нестабильности в Украине и связанного с этим геополитического риска, международные рейтинговые агентства понизили прогноз по суверенному кредитному рейтингу России в местной и иностранной валюте со стабильного на негативный, а одно из международных рейтинговых агентств понизило рейтинг России в иностранной валюте, что может привести к снижению уровня потенциальных инвестиций, оттоку капитала и прочим негативным экономическим последствиям», - подчеркивается в отчете.

Также отмечается, что российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижению темпов экономического развития в мировой экономике.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд отмечает, что экономика России уже находится в рецессии, снижение темпов роста происходит два квартала подряд. Об этом сказал глава миссии МВФ в России, советник Европейского управления МВФ Антонио Спилимберго.

Он констатирует, что замедление роста экономики РФ, которое происходит из-за существовавших ранее структурных проблем, усугубляется геополитической неопределенностью, возникшей в результате конфликта в Украине.

При этом Спилимберго отметил, что МВФ прогнозирует отток капитала из РФ в 2014 году на уровне 100 млрд долл., причем большая часть нынешнего оттока капитала связана с конвертацией рубля в другие валюты.

По его словам, опасения усиления санкций могут быть гораздо более чувствительными для экономики России, чем сами санкции.

Спилимберго также отметил, что с экономической точки зрения довольно сложно посчитать убытки от конкретных видов санкций. «Но это ощущение неопределенности, особенно среди инвесторов, оказывает существенное влияние», - сказал он.

Спилимберго сообщил, что МВФ понизил прогноз по росту российской экономики на 2014 и 2015 годы до 0,2% и 1% соответственно.

В апреле текущего года прогноз МВФ по росту российской экономики составлял 1,3% на 2014 год и 2,3% - на 2015 год.

Справка УНИАН. Компания «Российские железные дороги» входит в число крупнейших транспортных компаний мира и является одним из крупнейших предприятий в России. Компания принадлежит государству с момента ее создания в 2003 году. Железнодорожная сеть насчитывает 85 тыс. км железнодорожного полотна.