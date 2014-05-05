Китай может принять участие в строительстве моста через Керченский пролив - СМИ

К строительству транспортного коридора в аннексированный Крым через Керченский пролив стоимостью $1,2-3 млрд могут быть привлечены китайская строительная госкомпания и частный инвестиционный фонд, а часть проекта будет проинвестирована в юанях, пишет "КоммерсантЪ".

Минтранс готовится заключить с китайскими компаниями меморандум о строительстве транспортного коридора через Керченский пролив, который соединит Краснодарский край и Крым, рассказали "Ъ" источники, знакомые с подготовкой документа. Техническая модель проекта еще не утверждена — это может быть автомобильно-железнодорожный мост или мост и подводный тоннель.

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По данным источника, участие китайцев "не отменяет того, что в проекте будут принимать участие крупные российские компании". По его словам, интерес к проекту подтвердили практически все ведущие игроки, которые занимаются инфраструктурным строительством, "но пока вариативность схемы их привлечения очень широкая — как конкурс, так и прямая передача заказа консорциуму компаний". Собеседник "Ъ" отметил, что "сами китайцы заинтересованы в работе с российскими игроками".

В апреле государство начало подсчитывать, во сколько обойдется интеграция железных дорог Крыма после присоединения полуострова. Для переориентации пассажирских и грузовые потоки железных дорог на полуострове в обход Украины придется не только строить мост через Керченский пролив, но также реконструировать ветку Джанкой—Феодосия—Керчь и, возможно, прокладывать новую дорогу Феодосия—Симферополь.

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