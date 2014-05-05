Кабмин назначил главу Укрморречинспекции

Кабинет министров Украины назначил Павла Булановича главой Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция).

Соответствующее распоряжение № 432-р от 30 апреля 2014 года размещено на официальном сайте правительства.

"Назначить Булановича Павла Георгиевича председателем Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте", - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Кабмин уволил Григория Соболевского с должности главы Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция). Соболевский был назначен главой Укрморречинспекции в августе 2011 года.

Справка УНИАН. Укрречморинспекция создана в апреле 2011 года путем реорганизации образованной в декабре 2010 года Госслужбы морского и речного транспорта.

Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) осуществляет государственную политику в сфере безопасности на водном транспорте, вносит предложения по ее формированию, осуществлению государственного надзора и контроля за ее соблюдением, а также предоставляет административные услуги в сфере морского и речного транспорта.