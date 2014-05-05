Кабмин временно закрыл 27 пунктов пропуска на границе с Крымом

Кабинет министров Украины временно закрыл 27 пунктов контроля и пунктов пропуска через государственную границу в Автономной Республике Крым и Севастополе.

Соответствующее распоряжение от 30 апреля 2014 г. № 424-р "О временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля" опубликовано на Правительственном портале.

"В связи с обострением ситуации в Автономной Республике Крым и вторжением на территорию Украины вооруженных формирований, экстремистски настроенных лиц и военной агрессией со стороны Российской Федерации, блокированием работы пунктов пропуска через государственную границу (дальше - пункты пропуска) и пунктов контроля, которые расположены в Автономной Республике Крым, что приводит к невозможности осуществления дальнейшей деятельности в них и препятствует осуществлению предусмотренных законодательством Украины видов государственного контроля во время пересечения государственной границы, и в соответствии с Законом Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины” временно закрыть пункты пропуска и пункты контроля по перечню согласно приложению", - объясняет правительство.

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Среди закрытых пунктов пропуска, в частности: Севастопольский морской торговый порт, Ялтинский морской торговый порт, Феодосийский морской торговый порт, Керченский морской торговый порт, аэропорт Симферополя и другие.

Министерству иностранных дел необходимо сообщить дипломатическим представительствам иностранных государств в Украине, а также дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Украины информацию о временном закрытии пунктов пропуска и пунктов контроля.

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"Администрации Государственной пограничной службы после устранения обстоятельств, которые привели к временному закрытию пунктов пропуска и пунктов контроля... внести на рассмотрение Кабинета министров Украины предложение о возобновлении деятельности в таких пунктах пропуска и пунктах контроля", - сказано в распоряжении.