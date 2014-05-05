"Укрзализныця" закрыла продажу билетов на 17 поездов из-за перекрытия колеи в Славянске и Краматорске

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов террористами на перегонах Славянск - Шпичкино и Красный Лиман - Форпостная, начиная с 1 мая, закрыла продажу билетов на 17 пар поездов во внутреннем и международном сообщениях, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, в связи с перекрытием путей на этих перегонах "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на следующие поезда во внутреннем и международном сообщениях до введения нового графика движения в обоих направлениях: №10/9 Донецк - Москва, №20/19 Луганск - Киев, №27/28 Москва - Кисловодск, №78/77 Мариуполь - Москва, №84/83 Мариуполь - Киев, №134/133 Луганск - Киев, №152/151 Донецк - Киев, №154/153 Донецк - Киев, №157/158 Харьков - Донецк, №171/172 Харьков - Донецк, №179/180 Харьков - Луганск, №321/322 Харьков - Мариуполь, №369/370 Баку - Харьков, №384/383 Барановичи - Мариуполь, №390/389 Минск - Анапа, №302/301 Минск - Адлер, №356/355 Минск - Минеральные Воды.

Также "Укрзализныця" изменила маршрут курсирования поезда №369/370 сообщением Баку - Харьков через участок Иловайск - Красноармейск - Павлоград - Лозовая, с 3 мая в оба направления по дням курсирования. Об изменении маршрута ведомство проинформировало железнодорожные администрации России, Азербайджана и Белоруссии. Продажа проездных документов на данный поезд закрыта в обоих направлениях на участке Иловайск - Харьков, за исключением станций Иловайск и Харьков.

Кроме того, в связи с данными обстоятельствами, также было прекращено движение пригородных поездов на участке от Донецка до станции Лозовая Южной железной дороги. Так, 2 мая на Донецкой и Южной железных дорогах был изменен маршрут движения 45 поездов, в том числе движение 28 поездов были отменены вообще.

3 мая 48 пригородных поездов изменили свой график движения, в том числе 29 поездов были отменены.

По данным пресс-службы Донецкой железной дороги, по состоянию на 5 мая закрыто движение поездов на участке Лозовая – Славянск - Дружковка и Форпостная - Красный Лиман в направлениях Букино – Изюм - Харьков и Тропа - Купянск, в результате чего 14 пар пассажирских поездов формирования Донецкой железной дороги изменили маршрут следования и отменены 2 пары пассажирских поездов формирования Южной железной дороги, 29 пар пригородных поездов отменены и 9 пар изменили маршрут следования.

Со 2 мая 2014 года отсутствует напряжение в контактной сети на участке Лозовая – Славянск - Дружковка, не работает пост электрической централизации на станции Славянск и вокзал Славянск, заблокированы пути на станции Форпостная.

"В случае отказа от поездки "Укрзализныця" просит пассажиров обращаться в железнодорожные кассы. Возврат билетов осуществляется в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины... Просим пассажиров следить за объявлениями об изменениях в графике движения пригородных поездов на вокзалах и станциях. "Укрзализныця" приносит пассажирам свои извинения за неудобства", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля вооруженные лица начали захватывать административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в Славянске террористы захватили пост электрической централизации и заблокировали движение поездов на участке "Лозовая - Ясиноватая". Ранее террористы пытались захватить пассажирский поезд по маршруту Москва-Мариуполь во время остановки в Славянске около 8 часов утра, однако им помешали антитеррористические подразделения.

3 мая в СБУ сообщили, что во время проведения антитеррористической операции в Донецкой области украинские спецслужбы потеряли 5 человек убитыми, еще 12 ранены.