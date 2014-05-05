"Борисполь" планирует привлечь 1,7 млрд гривень заемных средств

Крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» планирует привлечь в 2014 году 1,702 млрд грн за счёт привлечения кредитов и возможного выпуска корпоративных облигаций.

Аэропорт "Борисполь" планирует направить привлеченные средства на рефинансирование текущего кредитного портфеля для оптимизации финансовых затрат, говорится в сообщении предприятия, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Кроме того, 274,9 млн грн привлеченных средств аэропорт намерен направить на капитальное строительство, расширение или усовершенствование основных средств. В частности, 230,9 млн грн аэропорт планирует направить на строительство паркинга, а 44 млн грн - на реконструкцию терминала "D".

В сообщении сказано, что реализация этих планов позволит обслуживать международные и внутренние рейсы в едином терминальном комплексе "D", увеличить площади, предназначенные для коммерческого обслуживания и получить дополнительную прибыль аэропорта от не авиационной деятельности.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» в 2013 году сократил чистую прибыль в 3,25 раза - до 123,742 млн грн.

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Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

«Борисполь» по итогам 2013 года сократил пассажиропоток на 6,5% по сравнению с 2012 годом - до 7,93 млн человек.