Детские железные дороги открыли новый сезон в восьми городах

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в начале мая открыла новый сезон летней поездной работы и учебно-производственной практики на детских железных дорогах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Львове, Запорожье, Ривном и Луцке, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, ежегодно на детских железных дорогах работают более 400 кружков юных железнодорожников, в которых занимаются более 6,5 тыс. школьников.

Преподаватели-железнодорожники проводят активную общественную работу, в частности, организовывают для учеников экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта, встречи с представителями производства, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Как отмечают в "Укрзализныце", обучение на детских железных дорогах помогает успешно сформировать у школьников ориентацию на будущую профессиональную деятельность, так как обычно более 80% воспитанников детских железных дорог продолжают обучение в ПТУ, высших учебных заведениях железнодорожного направления.

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"Уникальность детских железных дорог в том, что всю работу (машинистов, проводников, путейцев, начальников станций, кассиров) выполняют юные железнодорожники под присмотром инструкторов. Сейчас ученики сдают зачеты педагогам - инструкторам по знаниям, приобретенными в течение учебного года", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога 30 апреля открыла на Киевской детской железной дороге (КДЖД) сезон летней поездной работы и учебно-производственной практики.

1 мая 2014 года в Парке культуры и отдыха Киевского района (Донецк) состоялось открытие 42-го сезона работы Донецкой детской железной дороги.

Справка УНИАН. Всего в Украине функционируют 8 детских железных дорог, в частности, три на Львовской магистрали, две на Приднепровской, по одной на Донецкой, Юго-Западной и Южной железных дорогах.