"Укрзализныця" в этом году оздоровит 20 тыс. детей железнодорожников

Согласно сообщению, в летнем сезоне-2014 детей планируется оздоровить в 23 ведомственных детских оздоровительных учреждениях, расположенных в разных регионах Украины.

Традиционно особое внимание "Укрзализныця" уделяет организации отдыха детей льготных категорий. В частности, в этом году планируется оздоровить детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или при исполнении служебных обязанностей, а также детей, которые проживают в зонах радиоактивного загрязнения.

"Родители будут платить лишь 10-30% стоимости путевки, а остальная часть будет компенсироваться за счет предприятий, ведомственных профсоюзов и региональных отделений Фонда социального страхования от временной потери трудоспособности", - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время на железных дорогах Украины продолжается работа по организации детского отдыха, а готовность учреждений к работе в летний период будут определять комиссии с участием представителей местных органов власти, санитарно-эпидемиологических станций и пожарной охраны.

Как сообщал УНИАН, в оздоровительных учреждениях железнодорожной отрасли в прошлом году отдохнули и прошли курс лечения 88 тыс. человек, из них 26,2 тыс. детей железнодорожников. По состоянию на 1 января 2014 года количество работников предприятий железнодорожного транспорта в Украине составляло около 340 тыс. человек.

В 2013 году "Укрзализныця" увеличила расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог на 8,4% по сравнению с 2012 годом - до 5,7 млрд грн.