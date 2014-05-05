"Укрзализныця" пускает поезда в обход Славянска и Краматорска

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») уточнила маршрут курсирования 17 пар пассажирских поездов во внутреннем и международном сообщениях через Краматорск и Славянск, продажа на которые была ранее отменена в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов террористами на двух участках Донецкой железной дороги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, 17 пар поездов будут курсировать по измененному маршруту через участок Красноармейск - Павлоград - Лозовая, а продажа билетов на поезда со станций, которые они не будут проходить, отменена до введения нового графика движения.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци", некоторые поезда курсируют по заданным маршрутам согласно графику, а некоторые прибывают на станции назначения с опозданием, максимальная задержка поездов в направлении с востока Украины составляет до четырех часов.

"Всем пассажирам, которые обратились в железнодорожные кассы по поводу возврата проездных документов на поезда, которые изменили маршрут следования, выплата осуществляется в полном объеме без удержания комиссионных сборов. Возвращение посадочных документов, оформленных через интернет и электронных проездных документов, осуществляется только в билетных кассах", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, также было прекращено движение пригородных поездов на участке от Донецка до станции Лозовая Южной железной дороги. Так, 4 мая из 52 пригородных поездов были отменены 33 поезда и 19 поездов изменили маршруты следования. 5 мая из 52 пригородных поездов - 34 поезда были отменены и 18 поездов изменили маршруты курсирования.

"Укрзализныця просит своих пассажиров при планировании поездки железнодорожным транспортом обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщила о закрытии продажи билетов на 17 пар поездов во внутреннем и международном сообщениях с 1 мая в связи с несанкционированным перекрытием движения на перегонах Славянск - Шпичкино и Красный Лиман - Форпостная.

В середине апреля вооруженные лица начали захватывать административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в Славянске террористы захватили пост электрической централизации и заблокировали движение поездов на участке Лозовая - Ясиноватая, в результате чего на Донецкой и Южной железных дорогах был изменен маршрут курсирования 45 поездов, в том числе - 28 поездов были отменены.

3 мая 48 пригородных поездов изменили маршруты следования, в том числе - 29 поездов были отменены.

По состоянию на 5 мая закрыто движение поездов на участке Лозовая – Славянск - Дружковка и Форпостная - Красный Лиман в направлениях Букино – Изюм - Харьков и Тропа - Купянск.