Продажи новых автомобилей в Украине продолжают падать

В сообщении сказано, что доля новых автомобилей в общем количестве впервые поставленных на учёт автомобилей с января по апрель составляет 97%, или 45 781 единиц.

Продажи новых легковых автомобилей в апреле упали по сравнению с апрелем прошлого года на 71%, а по сравнению с мартом 2014 года – на 29%, до 7 944 единиц, из которых 7 765 штук (98%) - новые автомобили.

Читайте такжеПродажи автомобилей в Китае достигли рекорда

По данным ассоциации, лидером продаж среди впервые поставленных на учёт автомобилей в апреле стала китайская марка Geely, реализовавшая 964 машин, что на 52,8% меньше, чем в апреле 2013 года. На втором месте японская Тоyota – 913 штук (-51,4%). Запорожский автомобилестроительный завод занял третью строку рейтинга – 775 единиц (-44,5%). Четвертое и пятое место занимают корейские марки Hyundai - 382 авто (-86%) и KIA - 326 авто (-85,5%).

Как сообщал УНИАН, продажи новых автомобилей по итогам 2013 года заняли две трети от общего объема первичного авторынка и составили 232,894 тыс. единиц. Из них легковых автомобилей продано 213,322 тыс. штук, коммерческих – 16,393 тыс., автобусов – 3,179 тыс.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.