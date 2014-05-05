ПЖД предотвратила 134 кражи грузов и имущества на 102 тыс. грн

Работники подразделений службы военизированной охраны Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе-апреле 2014 года предотвратили 134 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 102 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, ПЖД передала в правоохранительные органы 113 задержанных по подозрению в разворовывании имущества железной дороги.

В частности, в апреле военизированная охрана предупредила 26 краж грузов и имущества Приднепровской магистрали на сумму более 16,5 тыс. грн.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий на инфраструктурных объектах магистрали за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте (хождение по путям в неустановленных местах, незаконный проезд на грузовых поездах), работники ПЖД задержали 792 человек, из которых 471 был оштрафован на сумму свыше 16 тыс. грн.

Как отмечают в пресс-службе, посторонние лица чаще всего пытались украсть уголь (около две трети от общего числа предотвращенных хищений) и лом (30,8% случаев). Наиболее частые попытки краж имущества ПЖД за указанный период зафиксированы на территории Днепропетровской и Запорожской областей, где наиболее криминогенными были станция Таврийск и участок Пятихатки - Железняков - Верховцево.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" по итогам 2013 года зафиксировала увеличение количества случаев хищений и повреждений имущества железных дорог на 35,4% по сравнению с 2012 годом - до 260 случаев.

Работники подразделений службы военизированной охраны ПЖД в 2013 году предупредили 432 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 395 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.