Авиасообщение между Донецком и Москвой приостановлено

Авиасообщение между Донецком и Москвой со 2 мая временно приостановлено, сообщается на странице Международного аэропорта "Донецк" в сети Facebook.

В сообщении сказано, что аэропорт не является инициатором прекращения перелетов, а информацию об отмене данных рейсов аэропорт получает ежедневно от организации, контролирующей авиасообщение в Украине.

О возобновлении рейсов между Донецком и Москвой аэропорт оповестит сразу после получения информации от контролирующих органов, сказано в сообщении.

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Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.