Аэропорт "Донецк" временно отменил все рейсы

Международный аэропорт "Донецк" временно приостановил прием и отправку рейсов, сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта.

"По распоряжению Государственной авиационной службы Украины прием и отправка воздушных судов из аэропорта "Донецк" временно приостановлены. Актуальная информация о статусе рейсов размещена на онлайн табло официального сайта", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте аэропорта "Донецк".

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По состоянию на 11:00, рейсы отменены до 20:05. Информация на онлайн табло постоянно обновляется.

Рейсы закрыты в связи с обострением ситуации в городе Донецк и Донецкой области, где уже несколько недель длится противостояние между проукраинскими активистами и пророссийскими сепаратистами.

Как сообщал УНИАН, ранее со 2 мая авиасообщение между Донецком и Москвой было временно приостановлено.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.