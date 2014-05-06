Второй отремонтированный Hyundai вышел на маршрут Киев - Львов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сегодня выпустит в рейс по маршруту Дарница – Киев – Львов еще один модернизированный скоростной поезд категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem – второй из 10 имеющихся поездов, которые были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"С 6 мая возобновлено курсирование дневного скоростного поезда №169/170 сообщением по маршруту Дарница – Киев – Львов производства компании Hyundai Rotem. С Дарницы он отправляется согласно действующему графику в 17:01 с остановкой на станции Киев-Пассажирский в 17:14-17:26. Во Львов электропоезд прибудет в 22:20. Обратно из Львова поезд "Интерсити+" отправляется в 5:50 с остановкой на станции Киев-Пассажирский и прибывает на станцию Дарница в 11:14", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, 29 апреля 2014 года "Укрзализныця" после проведения модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев – Харьков первый скоростной поезд Нyundai.

В настоящее время модернизация остальных 8 электропоездов продолжается и осуществляется за счет южнокорейского производителя в рамках гарантийного обслуживания с участием специалистов компании Hyundai Rotem, представителей "Украинской железнодорожной скоростной компании" (УЖСК) и "Укрзализныци".

"Укрзализныця", "Украинская железнодорожная скоростная компания" и Hyundai Rotem проносят извинения пассажирам за длительный перерыв в работе электропоездов", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця», которая 29 апреля 2014 года после модернизации выпустила в рейс по маршруту Киев - Харьков скоростной поезд категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem - первый из 10 имеющихся поездов, планирует завершить модернизацию остальных к концу июля текущего года.

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Нyundai Rotem совместно с УЖСК в целях безопасности пассажиров решили с 12 февраля временно прекратить эксплуатацию всех десяти поездов «Интерсити+» в связи с выявлением в ходе очередного технического осмотра трещин в конструкции поездов.

Позже «Укрзализныця» заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации скоростных поездов категории "Интерсити+".

Подвижной состав Нyundai по маршруту Киев – Харьков был заменен на двухсистемные поезда Skoda и поезда локомотивной тяги "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода, а по другим направлениям – на поезда с локомотивной тягой, сформированные из СВ и купейных вагонов.

В марте Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении УЖСК по факту неисправностей и нелицензированного использования скоростных электропоездов Hyundai. В свою очередь, УЖСК опровергла эти обвинения, заявив, что имеет необходимую лицензию для осуществления пассажирских перевозок в данных поездах.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.