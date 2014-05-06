В Украине могут увеличить плату за проезд иностранного транспорта

Министерство инфраструктуры Украины предлагает повысить ставки единого сбора для автотранспорта с иностранной регистрацией и направлять эти средства на развитие автомобильных дорог.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно единого сбора, который взимается в пунктах пропуска через государственную границу Украины" подготовили специалисты Мининфраструктуры.

Законопроект предполагает увеличение в два раза ставки единого сбора за проезд автомобильными дорогами для иностранных автобусов и грузовиков, а также внедрение единого сбора за проезд автодорогами Украины для транспортных средств с иностранной регистрацией весом менее 3,5 тонн.

В сообщении отмечается, что сегодня на первоочередные работы по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию дорог не хватает средств.

"За последние 7 лет финансирование составило около 18-36% от необходимого: 2-4 млрд грн при нормативных 11 млрд грн, из-за чего объемы разрушений и деформаций на автодорогах общего пользования выросли до 50% от общей протяженности", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) в 2014 году намерено направить на ремонт дорог 3 млрд грн.

В марте 2014 года “Укравтодор” утвердил планы работы со Всемирным банком по реконструкции дороги от Полтавы до Харькова с перспективой строительства дороги от Полтавы до Днепропетровска.