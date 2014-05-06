Приднепровская железная дорога сократила отчисления в бюджеты и целевые фонды

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-апреле 2014 года сократила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, на 14,5% - до 731,31 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, за указанный период Приднепровская магистраль перечислила в государственный бюджет 232,88 млн грн, в местные бюджеты - 142,13 млн грн, в целевые фонды соцстраха - 356,3 млн грн.

В частности, в апреле ПЖД уплатила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования 169,72 млн грн, из них в госбюджет - 62,16 млн грн, в местные бюджеты - 31,13 млн грн, в целевые фонды соцстраха - 76,43 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-марте 2014 года сократила отчисления в бюджеты и целевые фонды, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, на 13,7% - до 547,21 млн грн.

ПЖД в 2013 году увеличила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования, по сравнению с 2012 годом, на 0,38% - до 2,6 млрд грн.

ПЖД за 4 месяца 2013 года перечислила в бюджеты и целевые фонды 855,574 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и свыше 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.